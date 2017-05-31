Нардепи розповіли, як на Черкащині ремонтують дороги

Головними ворогами черкаських доріг вони називають непрофесійність місцевої служби автодоріг та корупцію.

За словами народного депутата Максима Полякова, служба автодоріг абсолютно не контролює якість виконання робіт.

“На жаль, Черкаська служба доріг діє вкрай непрофесійно. Наприклад, бувають випадки, коли виграні тендери не доводяться до кінця, тобто гроші пропадають. Або випадки, коли гроші повертаються у державу, і найбільш спритні області використовують їх на ремонт доріг в своїх регіонах,” — зазначив М.Поляков.

Ще гірше, коли за хабарі ремонтують одні й ті ж самі дороги, а якість їх не змінюється, зауважив політик.

“Одні і ті ж дороги ремонтують. І там одні і ті ж самі ями кожен рік. І так безкінечно. Тобто відсутній контроль і заходи впливу на виконавців цих робіт. Є хабарі і ніхто нічого не перевіряє. Насправді, в нас є всі органи контролю. Потрібно лише зробити так, щоб виконавці в разі неякісного виконання робіт, просто переробляли свою роботу,” — наголосив М.Поляков.

Ганебну ситуацію в області констатував і нардеп Олег Петренко.

“На даний час ситуація з дорогами просто кричуще плачевна. Черкаська служба автодоріг просто не справляється якісно із своєю роботою. Це просто нонсенс мати такі дороги,” — сказав він.

О.Петренко розповів, що черкаські дороги особливо уразливі, оскільки це аграрний регіон.

“Велика проблема у тому, що вантажівки йдуть через місто Черкаси. А там дороги не розраховані на те, щоб фури і зерновози з перевантаженням їхали через місто. Це одна із причин такого стану доріг. Черкащина — одна із аграрних областей. Там перевізники свої зерновози настільки перезавантажують, що у минулому році був рекорд — ваги, які до 100 тонн розраховані, вони зламалися,” — додав О.Петренко.

Нагадаємо, учасники тендеру Черкаської служби автодоріг пригрозили заблокувати торги через дискримінаційні умови, виставлені Службою на користь певних компаній.