Нардепы разошлись до сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл утреннее заседание парламента и восьмую сессию, передает корреспондент УНН.
Перед этим он напомнил, что в соответствии с календарным планом, на следующей неделе парламентарии работают в комитетах.
"Утреннее пленарное заседание и восьмую сессию объявляю закрытой", - отметил спикер.
Согласно Конституции, девятая сессия ВР начнет свою работу в первый вторник сентября, то есть 4 сентября.
Как сообщал УНН, 13 июля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о снижении ставок акцизов на ввоз авто.
Также в первом чтении народные депутаты приняли законопроект о увеличении штрафов за нарушение правил ввоза авто.