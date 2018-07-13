Нардепи розійшлися до вересня

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту та восьму сесію, передає кореспондент УНН.

Перед цим він нагадав, що відповідно до календарного плану, наступного тижня парламентарі працюють у комітетах.

“Ранкове пленарне засідання та восьму сесію оголошую закритими”, — зазначив спікер.

Згідно з Конституцією, дев’ята сесія ВР розпочне свою роботу у перший вівторок вересня, тобто 4 вересня.

Як повідомляв УНН, 13 липня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо зниження ставок акцизів на ввезення авто.

Також у першому читанні народні депутати прийняли законопроект щодо збільшення штрафів за порушення правил ввезення авто.

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