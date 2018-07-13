Нардепи розійшлися до вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій закрив ранкове засідання парламенту та восьму сесію, передає кореспондент УНН.
Перед цим він нагадав, що відповідно до календарного плану, наступного тижня парламентарі працюють у комітетах.
“Ранкове пленарне засідання та восьму сесію оголошую закритими”, — зазначив спікер.
Згідно з Конституцією, дев’ята сесія ВР розпочне свою роботу у перший вівторок вересня, тобто 4 вересня.
Як повідомляв УНН, 13 липня Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо зниження ставок акцизів на ввезення авто.
Також у першому читанні народні депутати прийняли законопроект щодо збільшення штрафів за порушення правил ввезення авто.