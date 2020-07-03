Нардепы поддержали законопроект о привлечении педагогов и интернов к оказанию медпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3671 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения. Соответствующее решение поддержали 285 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Так, по мнению авторов законопроекта, он направлен на решение многолетней проблемы узаконивания допуска научно-педагогических работников к оказанию медицинской помощи пациентам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, как элемента образовательного процесса.
Данный законопроект позволил бы научно-педагогическим работникам оказывать медицинскую помощь, не находясь в трудовых отношениях с учреждением здравоохранения, если у вас есть действительный сертификат врача-специалиста.
Ранее УНН писал, что Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект о привлечении педагогов и интернов к оказанию медпомощи.