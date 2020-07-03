Нардепи підтримали законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому проект закону №3671 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я. Відповідне рішення підтримали 285 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Так, на думку авторів законопроекту, він спрямований на вирішення багаторічної проблеми узаконення допуску науково-педагогічних працівників до надання медичної допомоги пацієнтам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, як елемента освітнього процесу.

Даний законопроект дозволив би науково-педагогічним працівникам надавати медичну допомогу не перебуваючи у трудових відносинах з закладом охорони здоров’я, якщо в них є дійсний сертифікат лікаря-спеціаліста.

Раніше УНН писав, що Комітет порекомендував ВР розглянути законопроект про залучення педагогів та інтернів до надання меддопомоги.

Українські Національні Новини

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