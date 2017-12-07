Нардеп от "Оппоблока" кнопкодавил в Раде
Киев • УНН
КИИВ.7 декабря. УНН. Журналисты зафиксировали, как во время голосования народный депутат проголосовал от имени сразу двух своих коллег, передает корреспондент УНН.
Так, народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Нечаев во время голосования за налоговый законопроект 6776-д нажал зеленую кнопку "за" от имени себя и еще двух своих коллег.
Как видно на видео, нардеп проголосовал за двух своих коллег: Андрея Гальченко и Михаила Папиева.
Ранее нардепа Шахова поймали на кнопкодавстве.