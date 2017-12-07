Нардеп от "Оппоблока" кнопкодавил в Раде

Так, народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Нечаев во время голосования за налоговый законопроект 6776-д нажал зеленую кнопку "за" от имени себя и еще двух своих коллег.

Как видно на видео, нардеп проголосовал за двух своих коллег: Андрея Гальченко и Михаила Папиева.

Ранее нардепа Шахова поймали на кнопкодавстве.