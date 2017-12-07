Нардеп від “Опоблоку” кнопкодавив у Раді
Київ • УНН
КИЇВ.7 грудня. УНН. Журналісти зафіксували, як під час голосування народний депутат проголосував від імені одразу двох своїх колег, передає кореспондент УНН.
Так, народний депутат від “Опозиційного блоку” Олександр Нечаєв під час голосування за податквий законопроект 6776-д натиснув зелену кнопку "за" від імені себе та ще двох своїх колег.
Як видно на відео, нардеп проголосував за двох свої колег: Андрія Гальченка і Михайла Папієва.
Раніше нардепа Шахова спіймали на кнопкодавстві.