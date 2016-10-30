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Нардеп В.Новинский задекларировал российские квартиры и 79 собственных компаний

Нардеп В.Новинский задекларировал российские квартиры и 79 собственных компаний

Киев • УНН

 • 21542 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский задекларировал за 2015 год доход в более чем 1,8 млн, а также 79 собственных компаний, в частности на Кипре и Виргинских островах. Об этом говорится в декларации депутата, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.

По информации декларации, В.Новинский владеет двумя квартирами в столице Украины площадью 135,7 и 666,7 кв.м, а также двумя земельными участками по 1450 и 870 кв.м в Козине под Киевом, а также он арендует офис в Киеве. За пределами Украины он владеет недвижимостью в России. В частности, две квартиры (404,7 и 181,4 кв.м), гараж и земельный участок (50,4 тыс. кв.М).

Кроме того, В.Новинский задекларировал 89 компаний, в которых он является конечным бенефициарным владельцем. Отметим, что территориально главные офисы почти половины компаний зарегистрированы на Кипре, Виргинских островах, Нидерландах, Австралии, Джерси, Великобритании и Украине.

Согласно декларации, в том числе В.Новинский имеет 30 икон, коллекцию картин Ю.Химич в количестве 175 полотен, крест наперсный серебряный конца 17 - начала 18 века, бронзовые каминные часы Афина, 19 век, 7 ковров из шерсти и шелка. Также он задекларировал почти 70 единиц мебели и более 800 единиц посуды от брендов Villeroy & Boch, Hermes, Armani.

Также народный депутат от Оппоблока задекларировал одежду из меха от Valentino, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Elle Saab, Chanel, а также 7 сумок, где две - из крокодиловой кожи, и кожаный портфель.

Семья В.Новинского владеет или арендует шесть автомобилей различных моделей Mersedes-Benz.

В доходной части декларации, В.Новинский заявил, что его доходы за 2015 год составили 1,8 млн грн, а доход членов его семьи составил 7,8 млн грн. В 2015 году В.Новинский получил более 105 млн грн дивидендов.

Отмечается также, что нардеп имеет наличными 2,3 млн долларов, 780 тыс. евро и 3 млн грн, также он занял третьим лицам 1,4 млн грн.

Члены его семьи держат на счетах в банках 6 470 долларов, 7 290 евро, 180 тыс. грн и 47 тыс. российских рублей.

Кроме того, у В.Новинского есть финансовые обязательства в виде кредитов на сумму более 16 млн грн по кредитам, а также 22,7 млн грн неуплаченных налоговых обязательств и 5,2 млн грн займа. А также в соответствии с договором с компанией Vemorsita Holdings Ltd у него есть финансовые обязательства на сумму более 3,9 млн евро.

На одежду в 2015 году В.Новинский потратил 8,5 миллиона, кроме того он оплатил взнос за участие в форуме в Давосе в сумме более 131 тыс. грн. На оплату налогов он потратил 10,8 млн грн, а на благотворительность - 691 тыс. грн.

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