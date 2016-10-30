Нардеп В.Новинський задекларував російські квартири та 79 власних компаній

За інформацією декларації, В.Новинський володіє двома квартирами в столиці Україні площею 135,7 та 666,7 кв. м, а також двома земельними ділянками по 1450 і 870 кв. м в Козині під Києвом, а також він орендує офіс у Києві. Поза межами України він володіє нерухомістю в Росії. Зокрема, має дві квартири (404,7 і 181,4 кв. м), гараж і земельну ділянку (50,4 тис. кв. м).

Крім того, В.Новинський задекларував 89 компаній, в яких він є кінцевим бенефіціарним власником. Зазначимо, що територіально головні офіси майже половини компаній зареєстровані на Кіпрі, Віргінських Островах, Нідерландах, Австралії, Джерсі, Великій Британії та Україні.

Згідно з декларацією, серед іншого В.Новинський має 30 ікон, колекцію картин Ю.Химич у кількості 175 полотен, хрест наперсний срібний кінця 17 - початку 18 століття, бронзовий камінний годинник Афіна, 19 століття, 7 килимів із вовни та шовку. Також він задекларував майже 70 одиниць меблів та більше 800 одиниць посуду від брендів Villeroy&Boch, Hermes, Armani.

Також народний депутат від Опоблоку задекларував одяг з хутра від Valentino, Louis Vuitton, Brunello Cucinelli, Elle Saab, Chanel, а також 7 сумок, де дві - з крокодилячої шкіри, і шкіряний портфель.

Родина В.Новинського володіє чи орендує шість автомобілів різних моделей Mersedes-Benz.

У доходній частині декларації, В.Новинський заявив, що його доходи за 2015 рік становили 1,8 млн грн, а дохід членів його родини становив 7,8 млн грн. У 2015 році В.Новинський отримав понад 105 млн грн дивідендів.

Зазначається також, що нардеп має готівкою 2,3 млн доларів, 780 тис. євро та 3 млн грн, також він позичив третім особам 1,4 млн грн.

Члени його родини тримають на рахунках у банках 6470 доларів, 7290 євро, 180 тис. грн і 47 тис. російських рублів.

Крім того, у В.Новинського є фінансові зобов'язання у вигляді кредитів у сумі понад 16 млн грн за кредитами, а також 22,7 млн грн несплачених податкових зобов'язань та 5,2 млн грн. позики. А також відповідно до договору з компанією Vemorsita Holdings Ltd в нього є фінансові зобов’язання на суму понад 3,9 млн євро.

На одяг в 2015 році В.Новинський витратив 8,5 мільйону, крім того він оплатив внесок за участь у форумі в Давосі у сумі більше 131 тисячі грн. На оплату податків він витратив 10,8 млн грн, а на благодійність – 691 тис. грн.