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Нардеп рассказал, как изменилась украинская армия с 2014 года

Нардеп рассказал, как изменилась украинская армия с 2014 года

Киев  •  УНН

 • 13286 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала Украина 24 отметил, что Россия вряд ли в контексте обострения конфликта готова будет перейти к открытому наступлению, ведь украинская армия сильно изменилась с 2014 года, передает УНН.

Цитата:

"Армия, которая была в 2014 году и сейчас, - это другая армия. Мы входим в 30-ку лучших армий, у нас есть лучшее оборудование, у нас есть Джавелин, у нас есть подготовка, мы проходили обучение. Поэтому не так легко, как Путин хотел бы, начинать какие-то военные действия на территории Украины", - считает нардеп.

Детали

Отдельно Вадим Ивченко отметил, что процесс перехода в соответствие со стандартами НАТО необходимо продолжать.

"Законодательство нужно подгонять под стандарты НАТО, давать приоритет на оборонный заказ, поскольку это национальный интерес, именно предприятиям, которык 100% в украинской собственности", - отметил он.

Дополнение

Ранее народный депутат Вадим Ивченко отметил, что заявления власти о вступлении Украины в НАТО - это дипломатические методы заручиться поддержкой стран евроатлантического альянса.

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