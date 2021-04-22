Нардеп розповів, як змінилась українська армія з 2014 року

Цитата:

"Армія, яка була у 2014 році та зараз, – це інша армія. Ми входимо в 30-ку найкращих армій, у нас є найкраще обладнання, у нас є джавеліни, у нас є підготовка, ми проходили навчання. Тому не так легко, як Путін хотів би, починати якісь військові дії на території України”, - вважає нардеп.

Деталі

Окремо Вадим Івченко наголосив, що процес переходу у відповідність до стандартів НАТО необхідно продовжувати.

"Законодавство потрібно підганяти під стандарти НАТО, давати пріоритет на оборонне замовлення, оскільки це національний інтерес; саме підприємствам, які 100% в українській власності", - зауважив він.

Доповнення

Раніше народний депутат Вадим Івченко зауважив, що заяви влади щодо вступу України в НАТО — це дипломатичні методи заручитись підтримкою країн Євроатлантичного альянсу.