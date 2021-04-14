Івченко: заяви влади щодо вступу України в НАТО – це дипломатичні трюки

Цитата

“Заяви кожної влади щодо можливих вступів до НАТО — це такі дипломатичні трюки, дипломатичні меседжі, оскільки з Росією, яка на сьогодні окупувала Крим і частину Донбасу, на сьогоднішній день неможливо вже домовлятися мирно. (...) Сьогодні ці меседжі даються для того, щоб країни Євроатлантичного альянсу більше й активніше на дипломатичному рівні підтримували Україну”, — зазначив Івченко.

Деталі

Народний депутат вважає, що у такому випадку мова не йде про маніпуляцію громадською думкою, адже Україна зараз вимушена посилати такі меседжі на дипломатичному рівні.

Доповнення

Раніше нардеп Вадим Івченко зазначив, що сценарій початку повномасштабної війни з боку РФ в контексті ескалації конфлікту на Донбасі є малоймовірним.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс минулого тижня повідомив, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.