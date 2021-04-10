Я не вірю у наступ, оскільки РФ ослаблена - Івченко про ескалацію конфлікту на Донбасі

Цитата

“Я не вірю у війну, оскільки РФ ослаблена, РФ під санкціями, РФ шукає шляхи як владнати ситуацію на Донбасі. І вони точно не бажають посилення санкцій, а можливо й інших сценаріїв, які розробляються нашими європейськими та британськими колегами”, — пояснює народний депутат.

Деталі

Враховуючи це, Вадим Івченко вважає, що не потрібно нагнітати ситуацію та панікувати через можливість повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну за всіма можливими напрямками.

“Ми знаємо, що вони (закордонні партнери — ред.) розробляють навіть сценарії заходу кораблів у Чорне море, розробляють сценарії давати летальне озброєння Україні. Аби в Україні не з’явилися “Джевеліни” — у нас би й досі заводилися танки на непідконтрольні території Донбасу. (...) Я впевнений, що нам не потрібно накаляти ситуацію", - резюмував депутат.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак закликав не піддаватися на провокації, не поширювати завідомо неправдиву інформацію і не ставати інструментом гібридної війни у руках ворога. Він наголосив, що стягування військ РФ на кордони України штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення міжвидових угруповань військ (сил) уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску.