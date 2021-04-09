Місія ОБСЄ з початку "режиму тиші" на Донбасі зафіксувала 16,8 тис. порушень

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Київ • УНН

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КИЇВ.9 квітня. УНН. Від початку посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі щонайменше 16 827 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у щоденному звіті, оприлюдненому 8 квітня, передає УНН.

Цитата:

“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду місія зафіксувала щонайменше 16 827 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 5 862 вибухи, 1 830 невизначених боєприпасів у польоті, 179 спалахів дульного полум’я, 72 освітлювальні ракети, щонайменше 8 884 черги та постріли)”, - йдеться в звіті.

Деталі

Звіт зроблено на основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 7 квітня 2021 року.

Зазначається також, що протягом звітного періоду (звіт за добу) у Донецькій області СММ зафіксувала 110 порушень режиму припинення вогню, зокрема 29 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районах на північ від населеного пункту Широкине у нічний час.

У Луганській області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в районі на південний схід від населеного пункту Первомайськ, на схід від н.п. Золоте-5 і на південний схід від н.п. Калинове.

Що було раніше

Спостерігачі ОБСЄ раніше повідомили, що продовжили уточнювати інформацію про загибель п’ятирічного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному урядові України населеному пункті Олександрівське.

Довідково

За даними пресцентру ООС, протягом минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

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