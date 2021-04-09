Місія ОБСЄ з початку "режиму тиші" на Донбасі зафіксувала 16,8 тис. порушень
Київ • УНН
КИЇВ.9 квітня. УНН. Від початку посилення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі щонайменше 16 827 порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у щоденному звіті, оприлюдненому 8 квітня, передає УНН.
Цитата:
“Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду місія зафіксувала щонайменше 16 827 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 5 862 вибухи, 1 830 невизначених боєприпасів у польоті, 179 спалахів дульного полум’я, 72 освітлювальні ракети, щонайменше 8 884 черги та постріли)”, - йдеться в звіті.
Деталі
Звіт зроблено на основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 7 квітня 2021 року.
Зазначається також, що протягом звітного періоду (звіт за добу) у Донецькій області СММ зафіксувала 110 порушень режиму припинення вогню, зокрема 29 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в районах на північ від населеного пункту Широкине у нічний час.
У Луганській області СММ зафіксувала 3 порушення режиму припинення вогню в районі на південний схід від населеного пункту Первомайськ, на схід від н.п. Золоте-5 і на південний схід від н.п. Калинове.
Що було раніше
Спостерігачі ОБСЄ раніше повідомили, що продовжили уточнювати інформацію про загибель п’ятирічного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному урядові України населеному пункті Олександрівське.
Довідково
За даними пресцентру ООС, протягом минулої доби, 8 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.