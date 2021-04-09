Миссия ОБСЕ с начала "режима тишины" на Донбассе зафиксировала 16,8 тыс. нарушений

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Киев  •  УНН

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КИИВ.9 апреля. УНН. С начала усиления режима прекращения огня 27 июля 2020 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе не менее 16 827 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в ежедневном отчете, обнародованном 8 апреля, передает УНН.

Цитата:

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 гда, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода миссия зафиксировала минимум 16 827 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в частности 5862 взрывы, 1830 неопределенных боеприпасов в полете, 179 вспышек дульного пламени, 72 осветительные ракеты, по меньшей мере 8884 очереди и выстрелы)", - говорится в отчете.

Детали

Отчет создан на основе информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 19:30 7 апреля 2021 года.

Отмечается также, что в течение отчетного периода (отчет за сутки) в Донецкой области СММ зафиксировала 110 нарушений режима прекращения огня, в том числе 29 взрывов. Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в районах к северу от населенного пункта Широкино в ночное время.

В Луганской области СММ зафиксировала 3 нарушения режима прекращения огня в районе юго-восточнее населенного пункта Первомайск, к востоку от н.п. Золотое-5 и юго-восточнее н.п. Калиново.

Что было ранее

Наблюдатели ОБСЕ ранее сообщили, что продолжили уточнять информацию о гибели пятилетнего мальчика 2 апреля в неподконтрольном правительству Украины населенном пункте Александровское.

Справка

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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