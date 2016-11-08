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Нардеп рассказал, что получит Украина от членства в Европейском экономическом сенате

Нардеп рассказал, что получит Украина от членства в Европейском экономическом сенате

Киев • УНН

 • 8074 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Имея представительство Украины в Европейском экономическом сенате Украина получает не только прямой контакт с европейскими технологиями, опытом и наработками в законодательстве, но и получает доступ и влияние на процессы внутри Европы. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.

"Этот орган (Европейский экономический сенат - ред ..) в странах ЕС призван формировать действенный диалог между бизнесом и властью, с целью развития различных отраслей промышленности, таких как тяжелая, легкая, пищевая, ІТ, энергетическая отрасли. Сенат открывает дорогу к прямому контакту с европейскими технологиями, опытом, наработками в законодательстве и т.д. ", - написал С.Тригубенко.

Также он отметил, что данный орган обеспечивает предоставление консультаций как бизнесу так и уполномоченным институтам власти по решению тех или иных проблемных аспектов на пути реформирования.

"Главное - ЕЭС, благодаря своему статусу и беспрекословной репутации, имеет действенные рычаги влияния на осуществление странами европейских ценностей и обязанностей, которые в рамках различных ассоциаций, договоров и программ на себя берут государства-члены.

Украина же, уже давно не в стороне от этих процессов. Мы сделали решительный шаг, которым определили основное направление своего движения на много лет вперед. Именно поэтому ЕЭС - это очередная ступень к дальнейшему сближению с вектором развития Евросоюза ", - подчеркнул С.Тригубенко.

Нардеп отметил, что украинцы должны четко понимать, что европейские государства не остановились в своем прогрессе, когда достигли значительного экономического потенциала и высокого качества жизни своих граждан. Сегодня, они и в дальнейшем развиваются, воплощая в экономическую и промышленные сферы своих стран инновационные технологии и решения.

"Наше задание, не догонять партнеров по ЕС, а по меньшей мере двигаться с ними параллельно. То есть, по большому счету, мы обязаны успевать реформироваться вдвое быстрее, не повторяя при этом ошибок прошлого.

Поэтому, имея в этом исполнительном органе Европы представительство своих интересов, мы получаем не только указатель, как и нам делать - а мы получаем доступ и влияние на процессы внутри Европы ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском экономическом Сенате .

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