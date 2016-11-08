Нардеп розповів, що отримає Україна від членства в Європейському економічному сенаті

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Маючи представництво України в Європейському економічному сенаті Україна отримує не лише прямий контакт з європейськими технологіями, досвідом, та напрацюваннями у законодавстві, але й отримує доступ та вплив на процеси всередині Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.