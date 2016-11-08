Нардеп розповів, що отримає Україна від членства в Європейському економічному сенаті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Маючи представництво України в Європейському економічному сенаті Україна отримує не лише прямий контакт з європейськими технологіями, досвідом, та напрацюваннями у законодавстві, але й отримує доступ та вплив на процеси всередині Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Цей орган (Європейський економічний сенат — ред..) у країнах ЄС покликаний формувати дієвий діалог між бізнесом та владою, з метою розвитку різних галузей промисловості, таких як важка, легка, харчова, ІТ, енергетична галузі. Сенат відкриває дорогу до прямого контакту з європейськими технологіями, досвідом, напрацюваннями у законодавстві тощо”, — написав С.Тригубенко.
Також він зазначив, що даний орган забезпечує надання консультацій як бізнесу так і вповноваженим інституціям влади щодо вирішення тих чи інших проблемних аспектів на шляху реформування.
“Головне — ЄЕС, завдяки своєму статусу і беззаперечній репутації, має дієві важелі впливу на втілення країнами європейських цінностей та обов’язків, котрі в рамках різноманітних Асоціацій, Договорів та Програм на себе беруть держави-члени.
Україна ж, вже давно не осторонь цих процесів. Ми зробили рішучій крок, яким визначили основний напрямок свого руху на багато років вперед. Саме тому ЄЕС — це чергова сходинка до подальшого зближення з вектором розвитку Євросоюзу”, — наголосив С.Тригубенко.
Нардеп зауважив, що українці повинні чітко розуміти, що європейські держави не зупинилися у своєму прогресі, коли досягнули значного економічного потенціалу та високої якості життя своїх громадян. Сьогодні, вони й надалі розвиваються, втілюючи в економічну та промислові сфери своїх країн інноваційні технології та рішення.
“Наше завдання, не наздоганяти партнерів з ЄС, а щонайменше рухатися із ними параллельно. Тобто, за великим рахунком, ми зобов’язані встигати реформуватися вдвічі швидше, не повторюючи при цьому помилок з минулого.
Тож, маючи у цьому виконавчому органі Європи представництво власних інтересів, ми отримуємо не лише дороговказ, як і що нам робити — а ми отримуємо доступ і вплив на процеси всередині Європи”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, С.Тригубенко став представником України в Європейському економічному Сенаті.