Нардеп Рыбалка продлил действие исключительного права на ТМ Semki в РФ до 2026 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Торговая марка (товарный знак) Semki, которая является флагманским брендом группы снэковых компаний S.Group, зарегистрирована в РФ. Об этом свидетельствует документ, о регистрации ТМ, который УНН получил от адвокатов нардепа.
Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака была подана лично нардом от РПЛ Сергеем Рыбалкой 31 августа 2006 года. Как известно его семья владеет снековым бизнесом в Украине, а сам политик до сегодняшнего дня работает советником по юридическим вопросам в ООО “Снек Экпорт”. Эта фирма принадлежит отцу Рыбалки — Виктору Рыбалке и входит в так называемую семейную корпорацию S.Group.
Из документа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России следует, что правообладателем TM Semki в РФ радикал Рыбалка стал 6 декабря 2007 года.
Чуть позже, 12 мая 2010 года Рыбалка предоставил российской компании ООО “МЕГА ТРЕЙД” (398042, г. Липецк, ул. Пестеля, д.38) лицензию на товарный знак Semki на территории РФ. Таким образом, Липецкий снэковый завод получил право выпускать продукцию под ТМ украинского нардепа.
Расторжение соответствующего лицензионного договора между Рыбалкой и ООО “МЕГА ТРЕЙД” произошло "по взаимному согласию“11 августа 2015 года, отмечается в документе.
Следовательно, можно предположить, что в разгар военных действий на востоке Украины, депутат еще около года продолжал пребывать в договорных отношениях с Липецким снэковым заводом.
Отметим, что Рыбалка и дальше владеет исключительным правом на товарный знак Semki в Российской Федерации. Срок действия этого права был продлен депутатом (в конце 2016 года) — до 31 августа 2026 года.
Как ранее писал УНН, бренды корпорации S.Group имеют общие с русскими торговыми марками оффшоры.
К примеру, ТМ Red City (жареные фисташки) в России выпускает ООО “Мега Трейд” на Липецком заводе. В 2015 году этот бренд принадлежал оффшору Lagrion Limited. И этот же оффшор, согласно решению Дарницкого райсуда г.Киева, владел правами на такие украинские ТМ снеков S.Group, как “RED”, “Мачо”, “Казацька розвага”.
Более того, со временем русская ТМ Red City была перерегистрирована на оффшор Dianatus Management Limited — тот самый, которому с 2015 года принадлежала и украинская ТМ — Red.