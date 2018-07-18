Нардеп Рибалка продовжив дію виключного права на ТМ Semki в РФ до 2026 року

Згідно з документом, заявка на реєстрацію товарного знака була подана особисто нардом від РПЛ Сергієм Рибалкою 31 серпня 2006 року. Як відомо його сім'я володіє снековим бізнесом в Україні, а сам політик до сьогодні працює радником з юридичних питань в ТОВ "Снек Екпорт". Ця фірма належить батькові Рибалки - Віктору Рибалці і входить в так звану сімейну корпорацію S.Group.

З документа Федеральної служби з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків Росії випливає, що правовласником TM Semki в РФ радикал Рибалка став 6 грудня 2007 року.

Трохи пізніше 12 травня 2010 року Рибалка надав російській компанії ТОВ "МЕГА ТРЕЙД" (398042, м. Липецьк, вул. Пестеля, б.38) ліцензію на товарний знак Semki на території РФ. Таким чином, Липецький снекових завод отримав право випускати продукцію під ТМ українського нардепа.

Розірвання відповідного ліцензійного договору між Рибалкою і ТОВ "МЕГА ТРЕЙД" відбулося "за взаємною згодою" 11 серпня 2015 року, відзначається в документі.

Отже, можна припустити, що в розпал військових дій на сході України, депутат ще близько року продовжував перебувати в договірних відносинах з Липецьким снековим заводом.

Відзначимо, що Рибалка і далі володіє винятковим правом на товарний знак Semki в Російській Федерації. Термін дії цього права був продовжений депутатом (в кінці 2016 року) - до 31 серпня 2026 року.

Як раніше писав УНН, бренди корпорації S.Group мають спільні з російськими торговими марками офшори.

Наприклад, ТМ Red City (смажені фісташки) в Росії випускає ТОВ "Мега Трейд" на Липецькому заводі. У 2015 році цей бренд належав офшору Lagrion Limited. І цей же офшор, згідно з рішенням Дарницького райсуду м.Києва, володів правами на такі українські ТМ снеків S.Group, як "RED", "Мачо", "Козацька розвага".

Більше того, з часом російська ТМ Red City була перереєстрована на офшор Dianatus Management Limited - той самий, якому з 2015 року належала і українська ТМ - Red.