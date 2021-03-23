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Нардеп предупредил о срыве экспорта и импорта, если Госпродпотребслужба не согласует строительство инспекционных пунктов на границе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В прошлом году Министерство экономического развития заявило о возобновлении финансирования строительства современных пограничных инспекционных постов в рамках Программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство". К концу года уже должно было бы быть запроектировано два из десяти таких постов. Но этого не произошло, потому что Госпродпотребслужба не может никак проработать необходимые документы. Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат, член аграрного Комитета ВР Дмитрий Соломчук.

Он сообщил, что сегодня рабочая группа в очередной раз подняла этот вопрос и выяснилось, что работы не могут начаться из-за волокиты с документами в Госпродпотребслужбе, которая вместо конструктивных решений предоставляет "отписки".

Цитата

"Происходит реальное затягивание решения начала распределения финансов и начала строительства пограничных инспекционных пунктов. Еще в 2019 году Всемирный банк выделил финансирование: мы сначала должны построить, а они потом будут компенсировать. Минэкономики третьего марта направило в Госпродпотребслужбу на доработку проект постановления об утверждении порядка использования средств, предусмотренных государственным бюджетом на строительство пограничных инспекционных постов. Госпродпотребслужба должна была дать четкий ответ Минэкономики, а они одиннадцатого марта дали "отписку", которая касалась только двух пунктов. Об остальном они или забыли, или не захотели отвечать. Я им сегодня сказал: "Не надо играть в футбол", - подчеркнул Соломчук.

Детали

По словам политика, у Госпродпотребслужбы есть время до сегодняшнего вечера, чтобы исправить ситуацию, иначе последствия будут крайне негативными.

"У нас с лета 2022 года может просто остановиться экспорт. Потому что есть соглашения, есть договоренности и все продукты, которые заезжают и выезжают должны проходить контроль на пограничных инспекционных пунктах. Когда украинские производители договариваются о поставках продуктов в Европу, там сразу один из вопросов: будет ли контроль на границе. То же самое и с импортом. Чем быстрее мы их построим на таможенном переходе, тем будет лучше. Это поможет нашим производителям открывать новые рынки", - пояснил Соломчук.

Дополнение

Владислава Магалецкая стала председателем Госпродпотребслужбы с должности топ-менеджера аграрного бизнеса без конкурса - по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.

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