Нардеп попередив про зрив експорту та імпорту, якщо Держпродспоживслужба не погодить будівництво інспекційних пунктів на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулого року Міністерство економічного розвитку заявило про відновлення фінансування будівництва сучасних прикордонних інспекційних постів у межах Програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”. До кінця року вже мало бути запроектовано два з десяти таких постів. Але цього не відбулося, бо Держпродспоживслужба не може ніяк опрацювати необхідні документи. Про це у коментарі УНН заявив народний депутат, член аграрного Комітету ВР Дмитро Соломчук.
Він повідомив, що сьогодні робоча група вчергове підняла це питання і з’ясувалося, що роботи не можуть розпочатися через тяганину з документами у Держпродспоживслужбі, яка замість конструктивних рішень надає “відписки”.
Цитата
“Відбувається реальне затягування рішення початку розподілу фінансів і початку будівництва прикордонних інспекційних пунктів. Ще в 2019 році Світовий банк виділив фінансування: ми спочатку маємо збудувати, а вони потім будуть компенсовувати. Мінекономіки третього березня направило в Держпродспоживслужбу на доопрацювання проект постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених державним бюджетом на будівництво прикордонних інспекційних постів. Держпродспоживслужба мала дати чітку відповідь Мінекономіки, а вони одинадцятого березня дали “відписку”, яка стосувалася лише двох пунктів. Про решту вони або забули, або не захотіли відповідати. Я їм сьогодні сказав: “не треба грати у футбол”, — наголосив Соломчук.
Деталі
За словами політика, у Держпродспоживслужби є час до сьогоднішнього вечора, щоб виправити ситуацію, інакше наслідки будуть вкрай негативними.
“У нас з літа 2022 року може просто зупинитися експорт. Бо є угоди, є домовленості і всі продукти, які заїжджають і виїзжають мають проходити контроль на прикордонних інспекційних пунктах. Коли українські виробники домовляються про постачання продуктів в Європу, там одразу одне з питань: чи буде контроль на кордоні. Те ж саме і з імпортом. Чим швидше ми їх збудуємо на митному переході, тим буде краще. Це допоможе нашим виробникам відкривати нові ринки”, — пояснив Соломчук.
Доповнення
Владислава Магалецька стала головою Держпродспоживслужби з посади топменеджерки аграрного бізнесу без конкурсу — за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.