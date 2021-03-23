Нардеп попередив про зрив експорту та імпорту, якщо Держпродспоживслужба не погодить будівництво інспекційних пунктів на кордоні

Він повідомив, що сьогодні робоча група вчергове підняла це питання і з’ясувалося, що роботи не можуть розпочатися через тяганину з документами у Держпродспоживслужбі, яка замість конструктивних рішень надає “відписки”.

Цитата

“Відбувається реальне затягування рішення початку розподілу фінансів і початку будівництва прикордонних інспекційних пунктів. Ще в 2019 році Світовий банк виділив фінансування: ми спочатку маємо збудувати, а вони потім будуть компенсовувати. Мінекономіки третього березня направило в Держпродспоживслужбу на доопрацювання проект постанови про затвердження порядку використання коштів, передбачених державним бюджетом на будівництво прикордонних інспекційних постів. Держпродспоживслужба мала дати чітку відповідь Мінекономіки, а вони одинадцятого березня дали “відписку”, яка стосувалася лише двох пунктів. Про решту вони або забули, або не захотіли відповідати. Я їм сьогодні сказав: “не треба грати у футбол”, — наголосив Соломчук.

Деталі

За словами політика, у Держпродспоживслужби є час до сьогоднішнього вечора, щоб виправити ситуацію, інакше наслідки будуть вкрай негативними.

“У нас з літа 2022 року може просто зупинитися експорт. Бо є угоди, є домовленості і всі продукти, які заїжджають і виїзжають мають проходити контроль на прикордонних інспекційних пунктах. Коли українські виробники домовляються про постачання продуктів в Європу, там одразу одне з питань: чи буде контроль на кордоні. Те ж саме і з імпортом. Чим швидше ми їх збудуємо на митному переході, тим буде краще. Це допоможе нашим виробникам відкривати нові ринки”, — пояснив Соломчук.

Доповнення

Владислава Магалецька стала головою Держпродспоживслужби з посади топменеджерки аграрного бізнесу без конкурсу — за рекомендацією міністра економіки Ігоря Петрашка.