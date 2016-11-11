Нардеп: медицинская физика - основа для внедрения новейших технологий в сфере здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Развитие медицинской физики необходимо для нашего государства, так как оно активно связано с внедрением новейших технологий в сфере здравоохранения. Об этом сегодня во первого Форума медицинских физиков отметила заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко, передает УНН.
"Современная медицина широко применяет методы диагностики и лечения, основанные на фундаментальных физических принципах и явлениях. Актуальность развития медицинской физики тесно связана с внедрением новейших технологий в сфере здравоохранения", - сказала она.
Также политик отметила, что сегодня уже невозможно представить диагностики и лечения болезней без использования лазерных и ультразвуковых технологий, термографии, томографии и тому подобное.
"Медицинская физика играет важную роль в науке, ведь является одной из самых перспективных в мире среди естественных наук. Ее роль в обществе постоянно растет", - отметила И.Сисоенко.
Напомним, сегодня в Киеве проходит первый медицинский форум физиков.
Руководитель Ассоциации частных клиник Украины Олег Спиженко, отметил, что это мероприятие должно стать площадкой для профессиональной дискуссии и обмена опытом между учеными.
"Мы хотим, чтобы вы (медицинские физики - ред.) имели возможность иметь такую площадку для живой и активной дискуссии. И чтобы вы, как владельцы интеллектуального труда, смогли обмениваться опытом. Потому что, к сожалению, мы живем в трудное время, в Украину заходит не много инвесторов, но науке нужно развиваться", - подчеркнул он.