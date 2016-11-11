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Нардеп: медична фізика – підґрунтя для впровадження новітніх технологій у сфері охорони здоров'я

Нардеп: медична фізика – підґрунтя для впровадження новітніх технологій у сфері охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 10336 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Розвиток медичної фізики необхідний для нашої держави, так як він активно пов'язаний з впровадженням новітніх технологій в сфері охорони здоров’я. Про це сьогодні під час першого Форуму медичних фізиків зазначила заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко, передає УНН

“Сучасна медицина широко застосовує методи діагностики і лікування, засновані на фундаментальних фізичних принципах і явищах. Актуальність розвитку медичної фізики тісно пов’язана з впровадженням новітніх технологій в сфері охорони здоров’я”, — сказала вона.

Також політик зауважила, що сьогодні вже не можливо уявити діагностування та лікування хвороб без використання лазерних та ультразвукових технологій, термографії, томографії тощо.

“Медична фізика відіграє важливу роль у науці, адже є однією з найбільш перспективних у світі серед природничих наук. Її роль у суспільстві невпинно зростає”, — наголосила І.Сисоєнко.

Нагадаємо, сьогодні у Києві проходить перший медичний форум фізиків.

Керівник Асоціації приватних клінік України Олег Спіженко, зазначив, що цей захід має стати майданчиком для професійної дискусії та обміну досвідом між науковцями.

“Ми хочемо, щоб ви (медичні фізики — ред.), мали можливість мати такий майданчик для живої і активної дискусії. І щоб ви, як власники інтелектуальної праці, змогли обмінюватися досвідом. Бо, на жаль, ми живемо у тяжкий час, що в Україну заходить небагато інвесторів, але науці потрібно розвиватися”, — наголосив він.

Українські Національні Новини

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