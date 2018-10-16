Нардеп Курячий стал заместителем главы парламентской фракции БПП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Народный депутат Украины Максим Курячий был избран заместителем председателя депутатской фракции партии БПП в Верховной Раде. Об этом во время заседания парламента сообщил спикер Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"Сообщаю об избрании народного депутата Украины, члена депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко Максима Курячего, заместителем председателя депутатской фракции партии БПП в Верховной Раде", - сообщил А. Парубий.
Напомним, в парламенте приняли присягу два народных депутата Украины , вместо двух парламентариев, избранных в состав Центральной избирательной комиссии. Так, присягу приняли Иван Савка (фракция НФ) и Александр Гулак (фракция Радикальной Партии).