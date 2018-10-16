Нардеп Курячий стал заместителем главы парламентской фракции БПП

"Сообщаю об избрании народного депутата Украины, члена депутатской фракции партии Блок Петра Порошенко Максима Курячего, заместителем председателя депутатской фракции партии БПП в Верховной Раде", - сообщил А. Парубий.

Напомним, в парламенте приняли присягу два народных депутата Украины , вместо двух парламентариев, избранных в состав Центральной избирательной комиссии. Так, присягу приняли Иван Савка (фракция НФ) и Александр Гулак (фракция Радикальной Партии).