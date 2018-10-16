Нардеп Курячий став заступником голови парламентської фракції БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Народний депутат України Максим Курячий був обраний заступником голови депутатської фракції партії БПП у Верховній Раді. Про це під час засідання парламенту повідомив спікер Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Повідомляю про обрання народного депутата України, члена депутатської фракції партії Блок Петра Порошенко Максима Курячого, заступником голови депутатської фракції партії БПП у Верховній Раді”, — повідомив А. Парубій.
Нагадаємо, у парламенті склали присягу два народних депутати України, замість двох парламентарів, які були обрані до складу Центральної виборчої комісії. Так, присягу склали Іван Савка (фракція НФ) та Олександр Гулак (фракція Радикальної Партії).