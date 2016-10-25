Сейчас в Украине 3700 госпредприятий - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сейчас в Украине около 3700 государственных предприятий, которые не работает на госбюджет, поэтому их необходимо приватизировать. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщил в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"У нас в Украине 3700 государственных предприятий. Эти предприятия работают не на бюджет, не на страну, а они работают на своих директоров. Я считаю, что реально управлять 3 тыс. предприятий невозможно. Их нужно продать: они должны платить налоги и людям зарплаты ", - сказал премьер-министр.