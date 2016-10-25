Наразі в Україні 3700 держпідприємств - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Наразі в Україні близько 3700 державних підприємств, які не працють на держбюджет, тому їх необхідно приватизувати. Про це прем’єр-міністр України, Володимир Гройсман, повідомив в ефірі “Свободи слова”, передає УНН.
“У нас в Україні 3700 державних підприємств. Ці підприємства працюють не на бюджет, не на країну, а вони працюють на своїх директорів. Я вважаю, що реально керувати 3 тис. підприємств не можливо. Їх потрібно продати: вони мають платити податки та людям зарплати,”- сказав прем’єр-міністр.