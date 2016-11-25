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Пока нет экономических оснований для падения курса гривны - председатель совета Нацбанка

Киев • УНН

 • 7307 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сейчас нет экономических оснований для падения курса национальной денежной единицы. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает УНН.

Пока нет экономических оснований для падения курса гривны - председатель совета Нацбанка

"Совет Национального банка будет делать все для того, чтобы мы имели стабильную национальную денежную единицу. Сейчас мы принимаем ряд решений, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась в определенных секторах банковской сферы. Хочу отметить, что в настоящее время ситуация на валютном рынке не является угрожающей для стабильности национальной валюты. Экономических оснований для того, чтобы бояться, что гривна будет продолжать дальнейшее падение или обесцениваться в данный момент мы не имеем", - заявил он.

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Также Данилишин отметил, что в проекте госбюджета-2017 заложен реалистичный курс гривны.

"Я считаю, что в бюджете заложено достаточно реалистичный курс. Сейчас и правительство, и в первую очередь Национальный банк делает все для того, чтобы обеспечить стабильность национальной денежной единицы. Кроме того, мы имеем ряд объективных условий для укрепления и пополнения валютных резервов НБУ и других качественных условий, которые будут поддерживать стабильность денежной единицы ", - отметил глава Совета НБУ.

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