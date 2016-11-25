Пока нет экономических оснований для падения курса гривны - председатель совета Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сейчас нет экономических оснований для падения курса национальной денежной единицы. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает УНН.
"Совет Национального банка будет делать все для того, чтобы мы имели стабильную национальную денежную единицу. Сейчас мы принимаем ряд решений, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась в определенных секторах банковской сферы. Хочу отметить, что в настоящее время ситуация на валютном рынке не является угрожающей для стабильности национальной валюты. Экономических оснований для того, чтобы бояться, что гривна будет продолжать дальнейшее падение или обесцениваться в данный момент мы не имеем", - заявил он.
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Также Данилишин отметил, что в проекте госбюджета-2017 заложен реалистичный курс гривны.
"Я считаю, что в бюджете заложено достаточно реалистичный курс. Сейчас и правительство, и в первую очередь Национальный банк делает все для того, чтобы обеспечить стабильность национальной денежной единицы. Кроме того, мы имеем ряд объективных условий для укрепления и пополнения валютных резервов НБУ и других качественных условий, которые будут поддерживать стабильность денежной единицы ", - отметил глава Совета НБУ.