Наразі немає економічних підстав для падіння курсу гривні – голова ради Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Наразі немає економічних підстав для падіння курсу національної грошової одиниці. Про таке в ефірі “5 каналу” наголосив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин, передає УНН.
“Рада Національного банку буде робити все для того, щоб ми мали стабільну національну грошову одиницю. Зараз ми приймаємо ряд рішень, щоб виправити ситуацію, яка склалася в певних секторах банківської сфери. Хочу зазначити, що наразі ситуація на валютному ринку не є загрозливою для стабільності національної валюти. Економічних підстав, для того, щоб боятися, що гривня буде продовжувати подальше падіння чи знецінюватися в даний момент ми не маємо,” — заявив він.
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Також Б.Данилишин наголосив, що у проект Держбюджету-2017 закладений реалістичний курс гривні.
“Я вважаю, що у бюджеті закладено досить реалістичний курс. Зараз і уряд, і в першу чергу Національний банк робить все для того, щоб забезпечити стабільність національної грошової одиниці. Крім того, ми маємо ряд об’єктивних умов для зміцнення і поповнення валютних резервів НБУ і інших якісних умов, які будуть підтримувати стабільність грошової одиниці,” — наголосив голова Ради НБУ.