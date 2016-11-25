Наразі немає економічних підстав для падіння курсу гривні – голова ради Нацбанку

“Рада Національного банку буде робити все для того, щоб ми мали стабільну національну грошову одиницю. Зараз ми приймаємо ряд рішень, щоб виправити ситуацію, яка склалася в певних секторах банківської сфери. Хочу зазначити, що наразі ситуація на валютному ринку не є загрозливою для стабільності національної валюти. Економічних підстав, для того, щоб боятися, що гривня буде продовжувати подальше падіння чи знецінюватися в даний момент ми не маємо,” — заявив він.

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Також Б.Данилишин наголосив, що у проект Держбюджету-2017 закладений реалістичний курс гривні.

“Я вважаю, що у бюджеті закладено досить реалістичний курс. Зараз і уряд, і в першу чергу Національний банк робить все для того, щоб забезпечити стабільність національної грошової одиниці. Крім того, ми маємо ряд об’єктивних умов для зміцнення і поповнення валютних резервів НБУ і інших якісних умов, які будуть підтримувати стабільність грошової одиниці,” — наголосив голова Ради НБУ.