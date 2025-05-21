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Напряженность между США и Китаем из-за чипов может нанести ущерб торговому перемирию - Bloomberg

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Китай угрожает судебным преследованием торговым партнерам Huawei, которые применяют ограничения США в отношении чипов. Это обостряет технологический спор между странами и ставит под сомнение торговое перемирие.

Напряженность между США и Китаем из-за чипов может нанести ущерб торговому перемирию - Bloomberg

Технологическое противостояние между США и Китаем снова обостряется. Причиной стали угрозы Пекина применить судебное преследование к тем торговым партнерам, которые применяют ограничения Вашингтона в отношении чипов Huawei Technologies Co. Это ставит под вопрос недавнее торговое перемирие между странами и усилия по возобновлению диалога. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Министерство торговли Китая заявило в среду, что организации и компании внутри страны нарушат местный закон о запрете иностранных санкций, выполняя введенные США ограничения, пригрозив судебными исками. Этот шаг обостряет технологический спор между странами, несмотря на то, что китайские чиновники выражают желание улучшить отношения.

Министерство торговли США ранее предупредило, что использование полупроводников Huawei "в любой точке мира" будет нарушать экспортный контроль США. Китай заявил, что действия администрации Трампа в отношении чипов подорвали недавние торговые переговоры и достигнутые договоренности в Женеве.

Рекордное падение: экспорт китайских смартфонов в США достиг уровня 2011 года из-за таможенного давления20.05.25, 16:55 • 2368 просмотров

Директор Центра американских исследований Университета Фудань в Шанхае Ву Синбо, сказал, что поправка предусматривает продолжение контактов между двумя сторонами, по крайней мере на рабочем уровне.

Вызов состоит в том, как обе стороны могут сохранить импульс, полученный на Женевских переговорах. Я надеюсь, что в следующем месяце пройдут двусторонние переговоры на высоком уровне. Но в сложившейся ситуации ничего нельзя гарантировать.

- сказал Ву Синбо.

США рассматривают соглашение о поставках более миллиона чипов Nvidia в ОАЭ: опасения по поводу утечки технологий в Китай14.05.25, 02:09 • 3722 просмотра

Заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй сказал новому послу США в Китае Дэвиду Пердью, что Пекин надеется, что США будут работать вместе для развития связей.

Напомним

США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Это сделано для смягчения торговой напряженности и предоставления времени для урегулирования споров.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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