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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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Напруженість між США та Китаєм через чіпи може завдати шкоди торговому перемир'ю - Bloomberg

Київ • УНН

 • 810 перегляди

Китай погрожує судовим переслідуванням торговим партнерам Huawei, які застосовують обмеження США щодо чіпів. Це загострює технологічну суперечку між країнами та ставить під сумнів торгове перемир'я.

Напруженість між США та Китаєм через чіпи може завдати шкоди торговому перемир'ю - Bloomberg

Технологічне протистояння між США та Китаєм знову загострюється. Причиною стали погрози Пекіну застосувати судове переслідування до тих торговельних партнерів, які застосовують обмеження Вашингтона щодо чіпів Huawei Technologies Co. Це ставить під питання недавнє торгове перемир'я між країнами та зусилля щодо відновлення діалогу. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Міністерство торгівлі Китаю заявило в середу, що організації та компанії всередині країни порушать місцевий закон про заборону іноземних санкцій, виконуючи запроваджені США обмеження, пригрозивши судовими позовами. Цей крок загострює технологічну суперечку між країнами, незважаючи на те, що китайські чиновники висловлюють бажання покращити відносини.

Міністерство торгівлі США раніше попередило, що використання напівпровідників Huawei "у будь-якій точці світу" порушуватиме експортний контроль США. Китай заявив, що дії адміністрації Трампа щодо чіпів підірвали нещодавні торгові переговори та досягнуті домовленості у Женеві.

Рекордне падіння: експорт китайських смартфонів до США досягнув рівня 2011 року через митний тиск20.05.25, 16:55 • 2380 переглядiв

Директор Центру американських досліджень Університету Фудань у Шанхаї Ву Сінбо, сказав, що поправка передбачає продовження контактів між двома сторонами, принаймні на робочому рівні.

Виклик полягає в тому, як обидві сторони можуть зберегти імпульс, отриманий на Женевських переговорах. Я сподіваюся, що наступного місяця пройдуть двосторонні переговори на високому рівні. Але в ситуації, що склалася нічого не можна гарантувати.

- сказав Ву Сінбо.

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Заступник міністра закордонних справ Ма Чжаосюй сказав новому послу США в Китаї Девіду Пердью, що Пекін сподівається, що США працюватимуть разом для розвитку зв'язків.

Нагадаємо

США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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