В конце года на валютном рынке "будет штормить" - С.Арбузов

"Премьер-министр очень рад, что НБУ все-таки перечислит 38 млрд гривен правительству и тем самым спасет бюджет. Однако, это не повод не видеть обратной стороны медали. Перечисление в государственный бюджет 2016 года 38 млрд гривен прибыли Национального банка не может не оказать влияния на курс. Заявляя об обратном, Владимир Гройсман или не понимает о чем говорит, или сознательно выдает желаемое за действительное", - отметил политик.

По его словам, есть две причины, по которым 38 млрд могли бы остаться незамеченными валютным рынком.

"Обе уже назвал Нацбанк. Это если перечисление проходило бы траншами, и если бы большая часть суммы пошла на погашение Министерством финансов государственных облигаций в портфеле НБУ.

Вот только про "транши" говорить уже поздно. 38 млрд не будут перечисляться частями в течении 12 месяцев. Вся сумма попадет на рынок в течении двух, - а это совсем другая картина. Что же касается погашения госбумаг, то это тоже пустые разговоры. Во-первых, большая часть суммы пойдет именно на текущие расходы дырявого бюджета, а не на выкуп облигаций. А, во-вторых, компенсатор погашения облигаций не сработает, так как это абсолютно разная гривна. И та, что попадет на рынок, точно будет искать способ хеджироваться.

Так что и правительству, и НБУ, и населению стоит пристегнуть ремни – в конце года на валютном рынке будет штормить", - резюмировал С.Арбузов.