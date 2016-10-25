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Наприкінці року на валютному ринку "штормитиме" - С.Арбузов

Наприкінці року на валютному ринку "штормитиме" - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 8900 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Перерахування до державного бюджету 2016 року 38 млрд грн прибутку Нацбанку вплине на курс валют. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Прем’єр-міністр дуже радий, що НБУ все-таки перерахує 38 млрд гривень уряду і тим самим врятує бюджет. Однак, це не привід не бачити іншого боку медалі. Перерахування до державного бюджету 2016 року 38 млрд гривень прибутку Національного банку не може не вплинути на курс. Заявляючи про зворотне, Володимир Гройсман або не розуміє про що говорить, або свідомо видає бажане за дійсне”, — зазначив політик.

За його словами, є дві причини, за якими 38 млрд могли б залишитися непоміченими валютним ринком.

“Обидві вже назвав Нацбанк. Це якщо перерахування проходило б траншами, і якби більша частина суми пішла на погашення Міністерством фінансів державних облігацій у портфелі НБУ.

Ось тільки про "транші" говорити вже пізно. 38 млрд не будуть перераховуватися частинами протягом 12 місяців. Вся сума потрапить на ринок протягом двох, — а це зовсім інша картина. Що ж стосується погашення держпаперів, то це теж порожні розмови. По-перше, велика частина суми піде саме на поточні витрати дірявого бюджету, а не на викуп облігацій. А, по-друге, компенсатор погашення облігацій не спрацює, тому що це абсолютно різна гривня. І та, що потрапить на ринок, точно буде шукати спосіб хеджуватися.

Тож і уряду, і НБУ, і населенню варто пристебнути ремені — в кінці року на валютному ринку штормитиме”, — резюмував С.Арбузов.

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