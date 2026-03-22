Эксклюзив
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Направлялась на помощь пассажирам: в Одесской области во время эвакуации погибла 19-летняя проводница, начато расследование

Киев • УНН

 • 1808 просмотра

Во время эвакуации из-за дроновой атаки погибла проводница Илона Вовк, которую сбил встречный поезд. Также травмирован пассажир, сейчас идет расследование обстоятельств.

Во время эвакуации на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Ее сбил встречный поезд, который также направлялся к своей эвакуационной остановке, кроме того - травмирован пассажир, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин.

Детали

Как сообщили в ведомстве, сегодня ночью враг снова атаковал железную дорогу. Дрон поразил локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Благодаря заблаговременной остановке поезда и организованной эвакуации жертв среди пассажиров и локомотивной бригады нет.

В то же время во время эвакуации на Одесской железной дороге погибла проводница Илона Вовк. Ее сбил встречный поезд, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Еще один пассажир получил травмы средней тяжести 

- говорится в сообщении.

В Минразвития общин подчеркнули, что эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести критическую опасность при малейшей неосторожности. 

Сейчас продолжается тщательное расследование обстоятельств несчастного случая. Представители "Укрзализныци" находятся на связи с медиками и следят за состоянием пострадавшего пассажира. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Илоны Вовк 

- говорится в сообщении. 

россия атаковала железную дорогу в двух областях и ранила машиниста с помощником14.03.26, 08:59 • 8121 просмотр

Добавим

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский подтвердил, что сейчас продолжается расследование, как и почему существующие алгоритмы безопасности не предотвратили эту опасность, как одни обстоятельства наложились на другие. Однако заверил, что "Илона действовала смело и в момент трагедии - именно направлялась на помощь пассажирам".

Илона Вовк - чрезвычайно болезненная потеря, которую железнодорожная семья понесла этой ночью. 19-летняя девочка только-только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество - ее активность наша команда Персонала заметила и Илону отобрали вместе с коллегами пройти стажировку в Германии (оттуда это фото). Все было впереди - она горела работой. После иностранной стажировки хотела работать именно в Украине в Укрзализныце 

- сообщил Перцовский.

Он подчеркнул, что эту роковую ночь на 22 марта разбирают по крупицам.

Вражеские удары по подвижному составу заставляют эвакуировать пассажиров, чтобы не оставлять в ловушке (да, сегодня же ночью заблаговременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив). На Одесской железной дороге же фатальные обстоятельства привели к тому, что встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая как раз проводила эвакуацию. Расследование продолжается, как и почему существующие алгоритмы безопасности не предотвратили эту опасность, как одни обстоятельства наложились на другие. Очень важна каждая деталь, чтобы продолжать работать в тех чрезвычайных условиях, в которых ездят сегодня наши бригады. Впрочем, уже знаем и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии - именно направлялась на помощь пассажирам 

- резюмировал председатель правления УЗ.

