Направлялась на помощь пассажирам: в Одесской области во время эвакуации погибла 19-летняя проводница, начато расследование

Во время эвакуации на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница Илона Вовк. Ее сбил встречный поезд, который также направлялся к своей эвакуационной остановке, кроме того - травмирован пассажир, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин.

Детали

Как сообщили в ведомстве, сегодня ночью враг снова атаковал железную дорогу. Дрон поразил локомотив пригородного поезда на Приднепровской железной дороге. Благодаря заблаговременной остановке поезда и организованной эвакуации жертв среди пассажиров и локомотивной бригады нет.

В то же время во время эвакуации на Одесской железной дороге погибла проводница Илона Вовк. Ее сбил встречный поезд, который также направлялся к своей эвакуационной остановке. Еще один пассажир получил травмы средней тяжести - говорится в сообщении.

В Минразвития общин подчеркнули, что эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизни, но в то же время может нести критическую опасность при малейшей неосторожности.



Сейчас продолжается тщательное расследование обстоятельств несчастного случая. Представители "Укрзализныци" находятся на связи с медиками и следят за состоянием пострадавшего пассажира. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Илоны Вовк - говорится в сообщении.

Добавим

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский подтвердил, что сейчас продолжается расследование, как и почему существующие алгоритмы безопасности не предотвратили эту опасность, как одни обстоятельства наложились на другие. Однако заверил, что "Илона действовала смело и в момент трагедии - именно направлялась на помощь пассажирам".

Илона Вовк - чрезвычайно болезненная потеря, которую железнодорожная семья понесла этой ночью. 19-летняя девочка только-только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки. Она очень активно включилась в наше молодежное железнодорожное сообщество - ее активность наша команда Персонала заметила и Илону отобрали вместе с коллегами пройти стажировку в Германии (оттуда это фото). Все было впереди - она горела работой. После иностранной стажировки хотела работать именно в Украине в Укрзализныце - сообщил Перцовский.

Он подчеркнул, что эту роковую ночь на 22 марта разбирают по крупицам.