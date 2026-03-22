Прямувала на допомогу пасажирам: на Одещині під час евакуації загинула 19-річна провідниця, розпочато розслідування
Київ • УНН
Під час евакуації через дронову атаку загинула провідниця Ілона Вовк, яку збив зустрічний потяг. Також травмовано пасажира, наразі триває розслідування обставин.
Під час евакуації на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Її збив зустрічний поїзд, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, крім того - травмовано пасажира, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад.
Деталі
Як повідомили у відомстві, cьогодні вночі ворог знову атакував залізницю. Дрон уразив локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Завдяки завчасній зупинці поїзда та організованій евакуації жертв серед пасажирів і локомотивної бригади немає.
Водночас під час евакуації на Одеській залізниці загинула провідниця Ілона Вовк. Її збив зустрічний поїзд, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості
У Мінрозвитку громад наголосили, що евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести критичну небезпеку при найменшій необережності.
Наразі триває ретельне розслідування обставин нещасного випадку. Представники "Укрзалізниці" перебувають на зв’язку з медиками та стежать за станом постраждалого пасажира. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам Ілони Вовк
Додамо
Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський підтвердив, що наразі триває розслідування, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Проте запевнив, що "Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам".
Ілона Вовк - надзвичайно болюча втрата, яку залізнична родина зазнала цієї ночі. 19-річна дівчинка тільки-но розпочинала свій шлях провідниці. Дуже мріяла стати залізничницею, пишалася тим, що пройшла стажування й розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині (звідти це фото). Все було попереду - вона горіла роботою. Після іноземного стажування хотіла працювати саме в Україні в Укрзалізниці
Він наголосив, що цю рокову ніч на 22 березня розбирають по крупицях.
Ворожі удари по рухомому складу змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не лишати у пастці (так, сьогодні ж вночі завчасна евакуація на Придніпровській залізниці врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив). На Одеській залізниці ж фатальні обставини привели до того, що зустрічний потяг смертельно травмував Ілону, яка як раз провадила евакуацію. Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади. Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам