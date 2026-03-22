Прямувала на допомогу пасажирам: на Одещині під час евакуації загинула 19-річна провідниця, розпочато розслідування

$43.9650.50
ukenru
Ексклюзив
16:43 • 12328 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
15:40 • 26315 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 48349 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 77738 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 59948 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 68771 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 78168 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 67414 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 79435 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 127798 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.6м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Олександр Сирський
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 30932 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 34499 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 33947 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 36580 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 34188 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Ракетна система С-400
The Times

Прямувала на допомогу пасажирам: на Одещині під час евакуації загинула 19-річна провідниця, розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 4460 перегляди

Під час евакуації через дронову атаку загинула провідниця Ілона Вовк, яку збив зустрічний потяг. Також травмовано пасажира, наразі триває розслідування обставин.

Під час евакуації на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Її збив зустрічний поїзд, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, крім того - травмовано пасажира, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад.

Деталі

Як повідомили у відомстві, cьогодні вночі ворог знову атакував залізницю. Дрон уразив локомотив приміського поїзда на Придніпровській залізниці. Завдяки завчасній зупинці поїзда та організованій евакуації жертв серед пасажирів і локомотивної бригади немає.

Водночас під час евакуації на Одеській залізниці загинула провідниця Ілона Вовк. Її збив зустрічний поїзд, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки. Ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості 

- йдеться у повідомленні.

У Мінрозвитку громад наголосили, що евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести критичну небезпеку при найменшій необережності. 

Наразі триває ретельне розслідування обставин нещасного випадку. Представники "Укрзалізниці" перебувають на зв’язку з медиками та стежать за станом постраждалого пасажира. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і колегам Ілони Вовк 

- йдеться у повідомленні. 

росія атакувала залізницю у двох областях та поранила машиніста з помічником14.03.26, 08:59 • 8123 перегляди

Додамо

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський підтвердив, що наразі триває розслідування, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Проте запевнив, що "Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам".

Ілона Вовк - надзвичайно болюча втрата, яку залізнична родина зазнала цієї ночі. 19-річна дівчинка тільки-но розпочинала свій шлях провідниці. Дуже мріяла стати залізничницею, пишалася тим, що пройшла стажування й розпочинала перші повноцінні поїздки. Вона дуже активно залучилась до нашої молодіжної залізничної спільноти - її активність наша команда Персоналу помітила й Ілону відібрали разом з колегами пройти стажування в Німеччині (звідти це фото). Все було попереду - вона горіла роботою. Після іноземного стажування хотіла працювати саме в Україні в Укрзалізниці 

- повідомив Перцовський.

Він наголосив, що цю рокову ніч на 22 березня розбирають по крупицях.

Ворожі удари по рухомому складу змушують евакуйовувати пасажирів, щоб не лишати у пастці (так, сьогодні ж вночі завчасна евакуація на Придніпровській залізниці врятувала і бригаду, і пасажирів, коли БПЛА влучив у локомотив). На Одеській залізниці ж фатальні обставини привели до того, що зустрічний потяг смертельно травмував Ілону, яка як раз провадила евакуацію. Розслідування триває, як і чому наявні безпекові алгоритми не запобігли цій небезпеці, як одні обставини наклались на інші. Дуже важлива кожна деталь, щоб продовжувати працювати у тих надзвичайних умовах, у яких їздять сьогодні наші бригади. Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії - саме прямувала на допомогу пасажирам 

- резюмував голова правління УЗ.

Антоніна Туманова

Суспільство
Повітряна тривога
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Українська залізниця
Німеччина
Україна