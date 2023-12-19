Напоминание о пропавших детях в Украине: небоскреб в Нью-Йорке подсветят синим и желтым цветами

Сегодня, 19 декабря, в 23:30 по киевскому времени Эмпайр-Стейт-Билдинг засветится сине-желтыми огнями для напоминания всему миру о тысячах пропавших в Украине детей. Об этом сообщил экс-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, пишет УНН.

Детали

Кулеба сообщил, что организатором акции выступил актер Лев Шрайбер, который хочет подчеркнуть, как российское вторжение в Украину разрушает детство и будущее украинских детей.

"Тысячи убитых и раненых, миллионы вынужденных переселенцев и беженцев и почти 20 000 детей, которых принудительно вывезли на территорию россии. Еще тысячи детей до сих пор остаются в оккупации под влиянием российской пропаганды", - написал Кулеба.

Кулеба добавил, что актер призывает помнить об этих насильно похищенных детях и их семьях в это сложное время и продолжать работать, как это делает наша команда Save Ukraine, которая уже спасла 223 ребенка, пока каждый ребенок не вернется домой.

Напомним,

В ноябре в Нью-Йорке почтили память погибших и развернули 30-метровый желто-синий флаг, чтобы отметить 90-ю годовщину геноцида украинского народа.