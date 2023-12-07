НАПК вскоре откроет реестр деклараций
Киев • УНН
Вскоре НАПК предоставит публичный доступ к Реестру деклараций
Реестр деклараций вскоре откроют для публичного доступа, сообщили в НАПК в четверг, пишет УНН.
Публичный доступ к Реестру деклараций вскоре будет открыт. Не позднее 10 декабря НАПК завершит изъятие из публичной части деклараций по представлениям инициаторов изъятия, поступивших до этой даты. Таким образом будет обеспечен открытый круглосуточный доступ к Реестру с учетом мер безопасности
В НАПК обратили внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления.
В ведомстве отметили, что их приоритетом является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту Украины, и членов их семей.
При этом в НАПК указали, что изъятие документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе.
"Полный публичный доступ к Реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине", - отметили в агентстве.
НАПК вскоре откроет реестр деклараций
Вскоре НАПК предоставит публичный доступ к Реестру деклараций.
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