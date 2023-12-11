НАПК открыло реестр деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции 10 декабря открыло публичный доступ к реестру деклараций, сообщили в НАПК, пишет УНН.

Детали

"10 декабря 2023 года НАПК выполнило требования принятого Верховной Радой закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

При этом, как указано, учтены меры безопасности, определенные п. 2-11 заключительных положений закона "О предотвращении коррупции".

"Если вы не нашли в реестре декларацию определенного лица, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа. Изъятие документов из публичной части реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", - отметили в НАПК.

В ведомстве указали, что все документы, представленные в реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически. При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генштаб ВСУ, сообщили в НАПК.

"Полный публичный доступ к реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине", - указали в агентстве.

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