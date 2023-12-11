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НАПК открыло реестр деклараций

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 07:26  •  25585 просмотра

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло реестр деклараций для публичного доступа, учитывая меры безопасности, и уточнило, что некоторые документы могут быть временно изъяты во время военного положения

Национальное агентство по предупреждению коррупции 10 декабря открыло публичный доступ к реестру деклараций, сообщили в НАПК, пишет УНН.

Детали

"10 декабря 2023 года НАПК выполнило требования принятого Верховной Радой закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

При этом, как указано, учтены меры безопасности, определенные п. 2-11 заключительных положений закона "О предотвращении коррупции".

"Если вы не нашли в реестре декларацию определенного лица, то это означает, что в отношении него в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа. Изъятие документов из публичной части реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае некоторое время они будут находиться в открытом доступе", - отметили в НАПК.

В ведомстве указали, что все документы, представленные в реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически. При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые сейчас мобилизованы в ряды ВСУ, является Генштаб ВСУ, сообщили в НАПК.

"Полный публичный доступ к реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине", - указали в агентстве.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
НАЗК відкрило реєстр декларацій
NACP opens register of declarations
Новости по теме

НАПК открыло реестр деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) открыло реестр деклараций для публичного доступа, учитывая меры безопасности, и уточнило, что некоторые документы могут быть временно изъяты во время военного положения.

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