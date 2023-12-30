НАПК добавило новые детали российского и иранского оружия в базу данных иностранных компонентов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции добавило новые детали российского и иранского оружия в единственную в мире открытой базы данных иностранных компонентов в оружии. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

Перечень пополнился почти на 150 компонентов и содержит пять новых элементов от снарядов (9M544) российской РСЗО "Торнадо-С" и 137 компонентов от иранского БПЛА Mohajer-6. В целом база уже насчитывает более 2750 компонентов.

Отмечается, что используя "Торнадо", россияне регулярно обстреливают жилые кварталы в прифронтовых областях Украины - Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Донецкой. А иранские БПЛА Mohajer-6 активно применяются агрессором для разведки и корректировки ударов по украинским военным на фронте и критической инфраструктуре в городах, говорится в сообщении.

Дополнение

НАПК получает много отзывов от украинских военных и международных партнеров относительно пользы базы как инструмента демилитаризации РФ.

Агентство выражает благодарность украинским военным, которые захватывают это оружие, а также Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз и другим исследовательским центрам, за исследование и идентификацию компонентов.

С базой можно ознакомиться по ссылке.

Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных