Иностранные компоненты в оружии: НАПК запускает открытую базу данных

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии на портале "Война и санкции". Она уже насчитывает более 2000 компонентов, которые используются россией и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники, передает УНН со ссылкой на НАПК.

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В НАПК отметили, что "демократический и цивилизованный мир должен объединиться вокруг нераспространения своих технологий к агрессорам - только так мы способны гарантировать мир, безопасность и стабильность на глобальном уровне". Именно с этой целью была создана единая база данных компонентов. В настоящее время база данных содержит информацию об иностранных компонентах, найденных в российском и иранском вооружении, используемом рф в течение полномасштабного вторжения против Украины начиная с 24 февраля 2022 года.

Тысячи электронных компонентов, которые должны были бы улучшать жизнь и служить развитию, россия и Иран превращают в оружие для убийства. Раскрытие их пути от производителя производителя в руки убийц - масштабная задача для любого государственного органа. Но это под силу тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, кто стремится к справедливости и миру. Теперь, когда эти данные стали публичными, каждый может внести свой вклад в глобальную мировую безопасность - заявил глава НАПК Александр Новиков.

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Вид вооружения, производитель, технические характеристики - вся эта информация имеется по каждому компоненту. Поэтому каждый, от журналиста-расследователя до иностранного чиновника, сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепи поставок, привлечь соучастников этой войны к ответственности.

Раздел "Иностранные компоненты в оружии" будет регулярно обновляться и совершенствоваться. Так, впоследствии планируется добавить возможность подписки на обновление перечня. Каждый раз как НАПК будет добавлять новый компонент, все желающие будут получать уведомления об этом.

Напомним

НАПК идентифицирует компании, поставляющие электронные компоненты в рф, усиливая военный потенциал государства-террориста.