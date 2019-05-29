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Накануне отставки Климкин купил квартиру и паркоместо

Накануне отставки Климкин купил квартиру и паркоместо

Киев  •  УНН

 • 21440 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Накануне своей отставки министр иностранных дел Украины Павел Климкин купил квартиру и паркоместо в Киеве. Об этом свидетельствуют данные декларации, передает УНН.

Согласно декларации министра, он приобрел себе квартиру в Киеве 16 мая этого года, за день до того, как подал в отставку. Нынешняя квартира имеет площадь в 108,3 квадратных метров, согласно документу, министр приобрел ее за 3 млн грн, кроме того, он приобрел паркоместо за 132 тыс. грн.

При этом министр не задекларировал другого ценного имущества в качестве существенных изменений в имущественном состоянии.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

Ранее УНН сообщал, что согласно ежегодной декларации за 2018 министр иностранных дел Украины Павел Климкин держит валюту в наличной форме на почти 2,5 млн грн.

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