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Напередодні відставки Клімкін купив квартиру і паркомісце

Напередодні відставки Клімкін купив квартиру і паркомісце

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Напередодні своєї відставки міністр закордонних справ України Павло Клімкін купив квартиру і паркомісце в Києві. Про це свідчать дані декларації, передає УНН.

Згідно з декларацією міністра, він придбав собі квартиру в Києві 16 травня цього року, за день до того, як подав у відставку. Нинішня квартира має площу в 108,3 квадратних метрів, за документом, міністр придбав її за 3 млн грн, крім того, він придбав паркомісце за 132 тис. грн.

При цьому міністр не задекларував іншого цінного майна в якості суттєвих змін у майновому стані.

Нагадаємо, 17 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав заяву про відставку.

Раніше УНН повідомляв, що згідно щорічної декларації за 2018 рік міністр закордонних справ України Павло Клімкін тримає валюту у готівковій формі на майже 2,5 млн грн.

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