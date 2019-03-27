Клімкін тримає майже 2,5 млн грн готівкою у валюті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін тримає валюту у готівковій формі майже на 2,5 млн грн. Про це стало відомо з його декларації за 2018 рік у Єдиному держреєстрі, передає УНН.
Згідно із декларацією, міністр заробив за минулий рік 754 тисяч грн і ще 26,2 тис. грн за відсотками із вкладу в "Ощадбанку".
При цьому очільник МЗС тримає 47 тис. євро і 33 тис. доларів у готівці, а його дружина – 45 тис. євро і 55 тис. доларів.
Ще близько 649 тисяч грн міністр розмістив на банківському рахунку в "Ощадбанку".
Окрім того, у власності родини Клімкіних – три квартири, 4 земельні ділянки, 2 дачні будинки, два автомобілі та одне паркомісце.
Нагадаємо, у липні минулого року НАЗК ухвалило рішення про затвердження результатів перевірок декларацій Клімкіна.
Додамо, Клімкін виступив за те, що український уряд має якнайшвидше відреагувати на скасування КСУ статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення.