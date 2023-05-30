Напали из-за сексуальной ориентации: столичная полиция открыла дело из-за избиения художника
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Полиция Киева открыла уголовное производство из-за избиения на Подоле художника Даниэля Скрипника. Как сообщили правоохранители, сейчас устанавливают причастных к правонарушению лиц, передает УНН.
Детали
Как сообщили правоохранители, с заявлением о совершении преступления в Подольское управление полиции обратился местный житель.
Мужчина рассказал, что неподалеку от его дома к нему начали приставать пятеро неизвестных, оскорбляли нецензурной бранью, выкрикивали, что им не нравится его внешний вид и нанесли телесные повреждения.
Правоохранители по данному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан по другим признакам.
В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к этому уголовному правонарушению. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация события, добавили правоохранители.
Напомним
Как сообщал УНН, украинский художник Даниэль Скрипник сообщил, что в центре Киева на него было совершено нападение из-за сексуальной ориентации.
На это событие также отреагировал и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился в полицию с просьбой о справедливом расследовании.