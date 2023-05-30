Напали через сексуальну орієнтацію: столична поліція відкрила справу через побиття художника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження через побиття на Подолі художника Даніеля Скрипника. Як повідомили правоохоронці, наразі встановлюють причетних до правопорушення осіб, передає УНН.
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Як повідомили правоохоронці, із заявою про скоєння злочину до Подільського управління поліції звернувся місцевий мешканець.
Чоловік розповів, що неподалік від його дому до нього почали чіплятись п’ятеро невідомих, ображали нецензурною лайкою, вигукували, що їм не подобається його зовнішній вигляд та нанесли тілесні ушкодження.
Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян за іншими ознаками.
На даний час поліцейські встановлюють осіб, причетних до цього кримінального правопорушення. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події, додали правоохоронці.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, український художник Даніель Скрипник повідомив, що у центрі Києва на нього був скоєний напад через сексуальну орієнтацію.
На цю подію також відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до поліції з проханням про справедливе розслідування.