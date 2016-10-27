Напавших на ювелирный магазин задержали на Житомирщине

Вчера, 26 октября правоохранители задержали пятерых мужчин, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина.

Так, 12 августа около 11.00 в магазин по продаже ювелирных изделий, расположенный на одной из центральных улиц г. Новоград-Волынского, ворвались пятеро мужчин в масках. Один из них угрожал пистолетом нескольким посетителям и продавцам, другие в это время громили витрины и похитили украшения. Разбив четыре стеклянные витрины и забрав оттуда товар, нападавшие выскочили из магазина, запрыгнули в автомобиль, что их ждал, и скрылись.

Задержанными оказались мужчины в возрасте от 17 до 21 года. По месту жительства у них изъяли ряд вещественных доказательств.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сумма нанесенного ущерба составляет более миллиона гривен.

Сейчас идет дальнейшее расследование. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества (ч.4 ст. 187 УК).