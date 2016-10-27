Нападників на ювелірну крамницю затримали на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Житомирщині правоохоронці затримали нападників на ювелірну крамницю, які пограбували її ще у серпні поточного року. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Вчора, 26 жовтня правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків, підозрюваних пограбуванні ювелірної крамниці.
Так, 12 серпня близько 11.00 до магазину з продажу ювелірних виробів, розташованого на одній з центральних вулиць м. Новограда-Волинського, увірвалися п’ятеро чоловіків у масках. Один з них погрожував пістолетом кільком відвідувачам та продавцям, інші у цей час трощили вітрину та викрали прикраси. Розбивши чотири скляні вітрини та забравши звідти товар, нападники вискочили з крамниці, встрибнули в автомобіль, що їх чекав, та втекли.
Затриманими виявилися чоловіки віком від 17 до 21 року. За місцем проживання у них вилучили низку речових доказів.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.
Нині триває подальше розслідування. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч.4 ст. 187 ККУ).