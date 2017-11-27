Нападающий Зозуля в третий раз подряд забил в испанской Сегунде

28-летний украинец открыл счет на 31 минуте домашней баталии против "Спортинга" с Хихон. Зозуля откликнулся на верховой прострел от партнера, и вколотил в сетку мяч без шансов для вратаря. Удержать положительный результат "Альбасете" не удалось - 2: 2.

Примечательно, что "Альбасете" забил в нынешнем сезоне 14 голов и 5 из которых на лицевому счету Зозули.

Стоит отметить, что с 18 очками "Альбасете" лишь 17-е и имеют только два очка преимущества от зоны вылета.

Как сообщал УНН, в двух предыдущих встречах Зозуля также забивал голы.