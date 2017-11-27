Нападник "Зозуля" втретє поспіль забив в іспанській Сегунді

28-річний українець відкрив рахунок на 31 хвилині домашньої баталії проти "Спортінга" з Хіхону. Зозуля відгукнувся на верховий простріл від партнера, та вколотив у сітку м'яч без шансів для воротаря. Втримати позитивний результат "Альбасете" не вдалося – 2:2.

Примітно, що "Альбасете" забив у нинішньому сезоні 14 голів і 5 з яких на лицьовому рахунку Зозулі.

Варто зазначити, що з 18 очками "Альбасете" лише 17-ті та мають тільки два очки переваги від зони вильоту.

Як повідомляв УНН, у двох попередніх зустрічах Зозуля також забивав голи.