Нападающий сборной Украины раскритиковал чемпионат России по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Форвард сборной Украины по футболу, а также турецкого ФК "Аксихар" - Евгений Селезнев рассказал о впечатлениях от выступлений в чемпионате России. Об этом футбоилст сказал в комментарии изданию "Спорт-Экспресс", передает УНН.
"Не могу сказать, сильная в России лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды там относительно зрелищные, атакуют. А что делают другие? Центр поля практически не переходят", - заявил Селезнев.
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Кроме того, игрок считает, что первенство Турции лучше российского. А также сравнил ее с украинским чемпионатом.
"Так даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил российский по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но в Украине футбол был интереснее", - подчеркнул 32-летний спортсмен.
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Стоит отметить, что Селезнев в 2016 году успел поиграть за ФК "Кубань", проведя за клуб 9 поединков.