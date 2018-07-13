Нападающий сборной Украины раскритиковал чемпионат России по футболу

"Не могу сказать, сильная в России лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды там относительно зрелищные, атакуют. А что делают другие? Центр поля практически не переходят", - заявил Селезнев.

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Кроме того, игрок считает, что первенство Турции лучше российского. А также сравнил ее с украинским чемпионатом.

"Так даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил российский по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но в Украине футбол был интереснее", - подчеркнул 32-летний спортсмен.

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Стоит отметить, что Селезнев в 2016 году успел поиграть за ФК "Кубань", проведя за клуб 9 поединков.